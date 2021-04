Wohl der nächste Debütant: Grace Bokake erstmals bei 96-Pflichtspiel im Profikader

Bokake wusste Coach Kenan Kocak beim Vorspielen in der Länderspielpause inklusive Test bei Union Berlin im Oktober ganz besonders zu überzeugen. Vor der vergangenen Saison ist er aus der Nachwuchsabteilung des HSV nach Hannover gewechselt, wirkt trotz seiner Jugend bereits sehr erwachsen. Bei ihm ist viel Tempo im Spiel, die Technik ist gut, der Abschluss gefährlich.

"Er entwickelt sich gut", lobte der 96-Trainer das flexibel einsetzbare Talent (zentral im Mittelfeld, auf den Außen oder an vorderster Front) jüngst. Auch vom Rückschlag in Form einer Knieverletzung im November ließ Bokake sich nicht allzu lange zurückwerfen. Seit Mitte Januar mischt er wieder im Training der Profis mit - und das offenbar so gut, dass er in Kocaks Gunst bereits an den erfahreneren Simon Stehle und Orrin McKinze Gaines II (beide nicht berücksichtigt) vorbeigezogen ist.