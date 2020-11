JETZT LIVE: 96-Coach Kenan Kocak blickt auf das Heimspiel gegen Kiel

Zu Hause ist's doch immer noch am schönsten, erst recht, wenn es in der Fremde überhaupt nicht läuft. Während sich bei Hannover 96 auswärts Niederlage an Niederlage reiht, sind die Roten in dieser Saison in der HDI-Arena noch ungeschlagen. Drei Siege und ein Unentschieden gab es hier bisher, am Sonntag (13.30 Uhr) ist Holstein Kiel zu Gast.

Anzeige

Nach der enttäuschenden Niederlage beim Schlusslicht Würzburger Kickers ist 96 arg unter Zugzwang, soll der Kontakt an die oberen Tabellenplätze der 2. Bundesliga nicht abreißen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel wird Trainer Kenan Kocak erklären, wie es mit der Leistungssteigerung und den nächsten drei Punkten klappen soll...