Slomka vor dem DFB-Pokal-Spiel beim Karlsruher SC: "Müssen alles aus uns rausholen"

Nach einem etwas holprigem Saisonstart steht für Hannover 96 die 1. Runde des DFB-Pokals auf dem Programm. Am Montag (18.30 Uhr) gastieren die "Roten" beim Karlsruher SC. "Ich mag diesen Alles-oder-nichts-Modus ganz gern. Wir haben zwar ein untypisches Los für die erste Runde gezogen, Zweitligist gegen Zweitligist, aber grundsätzlich finde ich den Pokal richtig gut", so Trainer Mirko Slomka.

Bereits im vergangenen Jahr trafen die beiden Teams in der ersten Pokalrunde aufeinander - 96 gewann deutlich mit 6:0. Die Ausgangslage war allerdings eine komplett andere: Damals stand Hannover vor dem Saisonstart in die 1. Liga, Karlsruhe ging als Drittligist in die Partie. Jetzt spielen die beiden Mannschaften gemeinsam in der 2. Bundesliga. "Das Spiel ist nicht vergleichbar mit dem 6:0-Sieg" Während 96 noch auf den ersten Sieg in dieser Spielzeit wartet, durfte der KSC bereits doppelt jubeln. Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen stehen die Karlsruher aktuell an der Tabellenspitze. Slomka mahnt deshalb zur Vorsicht: "Das Spiel ist nicht vergleichbar mit dem 6:0-Sieg. Ich glaube, dass kaum eine Profi-Mannschaft jetzt mit 6:0 gegen den KSC gewinnen würde." Besonders auf die Standards müsse sein Team am kommenden Montag aufpassen. "Da müssen wir schon alles aus uns rausholen und uns alles abverlangen. Sie werden selbstbewusst sein und das ist schon ein harter Brocken für uns", so der Coach der "Roten".

Doppelte Rückkehr Ein besonderes Erlebnis dürfte die Partie am kommenden Montag derweil für gleich zwei Hannoveraner Akteure sein. Mirko Slomka saß in der Saison 2016/17 bereits zehn Spiele als Coach auf der Karlsruher Bank. Mittelfeldspieler Florent Muslija trug bei dem Aufeinandertreffen im vergangenen Jahr noch das Trikot des Aufsteigers, ehe er kurze Zeit später in die niedersächsische Landeshauptstadt gewechselt ist. Am Freitagvormittag musste der kosovarische Nationalspieler das Training wegen Problemen an der Achillessehne allerdings vorzeitig abbrechen, um "kein Risiko" einzugehen. Jonathas verletzt sich im Training, Teuchert wieder fit Auch Jonathas musste den Trainingsplatz am Freitag wegen Oberschenkelproblemen vorzeitig verlassen. Der Verein schickte den Stürmer sofort zum MRT. Besser sieht es hingegen bei Neuzugang Cedric Teuchert aus, der nach seiner Muskelverletzung wieder voll mit dem Team trainiert hat und eine Alternative für das Spiel im Wildparkstadion ist.

Slomka will "Ruhe und Kontrolle" in das Spiel bringen Die Spekulationen rund um die möglichen Zu- und Abgänge wolle Slomka derweil "nicht an das Team heranlassen". Im Mittelpunkt stehe stattdessen der Fokus auf das nächste Ziel. Für Hannover 96 gehe es nach dem Saisonstart nun darum "Resultate zu holen" und den Frust der ersten Partien in positive Energie umzuwandeln. Besonders wichtig sei es, mehr "Ruhe und Kontrolle" in das Spiel zu bringen. Für personelle Experimente sei auch im DFB-Pokal deswegen keine Zeit. So wird Ron-Robert Zieler am kommenden Montag das Tor der "Roten" hüten.

