JETZT LIVE: 96-Trainer Kenan Kocak spricht über das Heimspiel gegen Düsseldorf

Es ist in der noch jungen Saison bislang ein Hin und Her für Hannover 96: Einem 2:0 zu Hause gegen den KSC zum Auftakt, folgte ein enttäuschendes 1:2 in Osnabrück. Dann riesige Freude über ein 4:1 im Derby, gefolgt von Ernüchterung über einen schwachen Auftritt und ein 0:1 in Paderborn. Auf Heimsieg folgt Auswärtsniederlage.

Am Samstag (13 Uhr) geht es nun in der HDI-Arena gegen Fortuna Düsseldorf. Dass diese Serie gegen den Absteiger erst einmal fortgesetzt wird, dagegen wird Kenan Kocak definitiv nichts haben. Dazu ist jedoch wieder eine deutliche Leistungssteigerung nötig. Unter anderem über den Kontrahenten und das eigene Personal spricht der Trainer der Roten auf der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spieltag.