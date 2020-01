Was muss bei Hannover 96 im neuen Jahr besser werden? Kocak: "Alles" 

Kenan Kocak will keine Kampfansagen zur (verkappten) Rückrunde. "Ich weiß nicht, wo die Reise am Ende hin geht. Ich weiß nur, dass die Reise jetzt nach Regensburg geht." Am Montag war erst Pressekonferenz, dann Abfahrt. Es geht wieder los für 96 in der 2. Liga, und es geht los zum Auswärtsspiel nach Bayern.

"Wir haben nicht den Luxus, dass wir uns auf irgendwas ausruhen können."

96 hat einiges an Verbesserungspotenzial, nicht nur in der Tabelle. Mit Platz 13 ging es in die Winterpause. Was besser werden muss? "Alles", sagt Kocak und lacht. "Alles - Punkt. Wir haben nicht den Luxus, dass wir uns auf irgendwas ausruhen können." Und: "Wir sind froh, dass wir endlich wieder um Punkte kämpfen können."

Um Punkte, aber nicht um den Aufstieg. Für 96 geht es realistisch gesehen um einen gesicherten Mittelfeldplatz. Für mehr sind die zehn Punkte Abstand zum Relegationsplatz drei, auf dem zur Zeit der VfB Stuttgart steht, zu viel. 96 kann das kaum aufholen, aber die Weichen stellen für den angekündigten Aufstiegsplan in der kommenden Saison.