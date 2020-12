96 vor dem Spiel in Regensburg: Trainer Kocak will "Gier und Freude am Erfolg hochhalten"

Der Sieg gegen den VfL Bochum sollte Hannover 96 Aufwind geben, das Team von Trainer Kenan Kocak zeigte am Dienstagabend beim 2:0 eine starke Partie und hätte sogar noch höher gewinnen müssen. Schon am Freitagabend geht es für Marvin Ducksch & Co. weiter. Anzeige

96 muss in Regensburg ran, der Jahn ist in der Tabelle punktgleich mit Hannover 96, hat aber das schlechtere Torverhältnis. Von seinen bisherigen sechs Heimspielen gewann Regensburg drei, Hannover konnte bisher einen Auswärtssieg (1:0 in Hamburg) in dieser Saison feiern. Vor der Partie äußert sich 96-Trainer Kenan Kocak über ...

... das kommende Spiel "Wir müssen die nötige Mentalität mit in die Partie bringen, auf die Grundtugenden kommt es an. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft da weitermachen wird, wo sie aufgehört hat. Wir haben Lust und Freude auf die Partie. Wir müssen die Gier und Freude am Erfolg weiter hochhalten. Die Jungs haben deutlich mehr Punkte verdient, als es in den letzten Wochen der Fall war. Die Jungs müssen weiter die Ärmel hochkrempeln."

... Gegner Regensburg "Die Regensburger schaffen es, jede Saison eine gute Truppe zusammenzustellen. Sie haben eine sehr laufstarke Mannschaft und gute Fußballer in ihren Reihen. Sie spielen bisher ein gute Runde. Wir müssen dem Gegner Respekt zollen, sie liefern tolle Arbeit ab."

... die mangelnde Chancen-Verwertung "Die Jungs sehen ja selber, wie die Hinrunde gelaufen ist und wissen selber, dass sie sich beim besseren Verwerten der Chancen in andern Regionen wiederfinden würden. Wir haben da Nachholbedarf, sollten uns aber nicht auf unsere Stürmer beschränken. Wir müssen das als Truppe lösen."

... die Verletzung von Mike Frantz "In diesem Jahr wird das nichts mehr. Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich zurückkehrt. Den Verlust seiner Persönlichkeit merken wir schon in der Kabine. Ich kann da aber keine zeitliche Prognose abgeben."

... den zuletzt verletzen Linton Maina "Linton hat schmerzfrei trainiert. Wir haben von ihm in der Hinrunde nicht so profitieren könne. Es ist mit Sicherheit eine Option, ihn mit nach Regensburg zu nehmen."