Ab 13.30 Uhr im Livestream: Die 96-Pressekonferenz zum Spiel gegen Regensburg

Der Auftakt gegen Mitabsteiger VfB Stuttgart am vergangenen Freitag ging zwat sicher nicht komplett in die Hose – aber eben dennoch verloren. Gegen Jahn Regensburg sollte sich das nicht wiederholen, zumal die "Roten" erstmals in dieser Zweitligasaison vor heimischem Publikum in der Arena am Maschsee antreten.