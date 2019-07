Saisonauftakt: 96-Trainer Mirko Slomka will den VfB Stuttgart "frustrieren"

Am Freitag hat das Warten ein Ende: Die 2. Bundesliga startet in die Saison 2019/20. Und die Auftaktpartie hat es in sich: Hannover 96 gastiert beim VfB Stuttgart. Damit treffen also zwei Teams aufeinander, die in der vergangenen Saison noch im Fußball-Oberhaus kickten – und dort auch möglichst zeitnah wieder hinwollen.