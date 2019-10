Jetzt live: Die 96-Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Sandhausen

Nächster Gegner von Hannover 96 ist am Freitagabend (18.30 Uhr) der SV Sandhausen. Dann soll endlich der erste Heimsieg für 96 her. Stammkeeper Ron-Robert Zieler wird nicht mitspielen können, denn der 96-Torwart sah in Karlsruhe nach dem späten 3:3-Ausgleich noch die Gelb-Rote Karte, weil er mit einem Faustschlag unglücklich Karlsruhes Torschützen Daniel Gordon traf. Für ihn geht Ersatzkeeper Michael Esser zwischen die Pfosten.

Auch Waldemar Anton ist wegen seiner fünften gelben Karte gesperrt. Stürmer Marvin Duscksch musste an Dienstag beim Training aussetzen, war am Mittwoch aber wieder dabei. Wie Trainer Slomka seine Mannschaft auf das Heimspiel am Freitag einstellen will, das seht ihr in der Pressekonferenz.