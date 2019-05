Slomka wieder 96-Coach: "Haben mit unserem Spiel von damals auch heute gute Chance"

Hannover 96 hat Mirko Slomka als neuen Cheftrainer und Jan Schlaudraff als neuen Sportdirektor am Dienstag offiziell vorgestellt. Slomka erhält einen Zwei-, Schlaudraff einen Dreijahresvertrag.

"Die beiden haben als Spieler und Trainer erfolgreiche Zeiten in Hannover erlebt", erinnerte Profichef Martin Kind bei der Vorstellung an vergangene Europapokal-Spiele, in denen Schlaudraff auf dem Platz und Slomka an der Seitenlinie gestanden hatte. Slomka und Schlaudraff seien "eine Synthese aus Erfahrung und Zukunft".

"Wir haben hier wundervolle Zeiten gehabt und tolle Momente in Europa erlebt", pflichtete Slomka dem Geschäftsführer bei. "Jan und ich haben einen gewissen Stallgeruch. Wir kennen den Verein, und das macht es sicherlich leichter, jetzt schnell mit der Arbeit zu starten.“ Damals hatte der Coach mit überfallartigem Offensivfußball begeistert. In der 2. Liga käme es nun zusätzlich darauf an, auch körperlich dagegen zu halten, so Slomka: "Wir brauchen eine andere Art Fußball, um uns durchzusetzen. Man braucht Körperlichkeit. Es warten andere Herausforderungen.“ Dennoch habe man durchaus auch im Unterhaus "mit unserer Art des Spiels von damals auch heute eine gute Chance".

"Ziel ist der Wiederaufsieg" Auf Schlaudraff ("die Vorfreude ist riesig") wartet nun die Aufgabe, den Umbruch zu managen und der neuen Mannschaft ein Gesicht zu geben. Eine große Frage dabei ist, ob Spieler wie Waldemar Anton und Marvin Bakalorz an der Leine bleiben. "Wir werden viele, viele Gespräche führen und dann auch zu Entscheidungen kommen", so der neue Sportdirektor. Martin Kind betonte in diesem Zusammenhang allerdings auch noch einmal, dass es bislang keine Anfragen für Waldemar Anton gebe. An der Zielsetzung für die kommende Zweitliga-Spielzeit ließ Kind derweil keinen Zweifel: "Ziel ist der Wiederaufstieg."

