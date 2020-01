Kocak rudert zurück: "Ich bin keiner, der mit dem Finger auf andere zeigt"

Heimspiel! Das erste Mal im Jahr 2020 öffnet Zweitligst Hannover 96 die Tore der HDI Arena für den Ligabetrieb. Zu Gast ist der SV Wehen Wiesbaden, der mit nur einem Punkt weniger den Relegationsrang belegt. Angst vor dem Abstiegskampf hat 96-Trainer Kenan Kocak angesichts der bedrohlichen Konstellation trotzdem nicht: "Ich fürchte nichts, was ich mit dem Auge sehen kann." Auch seine Mannschaft habe keine Angst, denn sie wisse, wie sie aus dem Keller kommt. "Die Mannschaft wird sich belohnen", versichert Kocak.

Geduld mit Guidetti und Kaiser Dabei könne aber nicht alle Hoffnung auf den Neuzugängen John Guidetti und Dominik Kaiser ruhen: "Es ist grob fahrlässig zu denken, dass die beiden Wunderdinge auslösen können. Die Jungs brauchen Zeit, um sich einzugewöhnen." Kocak fordert, sich nicht mehr von "kleinen Missständen" behindern zu lassen und möchte nicht die Fortschritte in Frage stellen, die unter ihm gemacht wurden. Kocak: "Es sei den Jungs mal gegönnt - so eine Halbzeit" "Gegen Regensburg haben wir das erste Mal in meiner Ära nicht den Return geschafft, aber es war eben auch die schlechteste Halbzeit unter mir. Es sei den Jungs auch mal gegönnt - so eine Halbzeit", stellt sich Kocak schützend vor das Team. Alles in Frage zu stellen, sei ihm zu einfach. Schließlich ist nicht nur 96 mit einer Niederlage gestartet, merkt er an.

Kaderkritik "unglücklich formuliert" Seine Kritik an der Kaderzusammenstellung möchte er relativieren. "Ich gebe zu, dass ich nach dem Spiel eine unglückliche Formulierung getroffen habe", räumt er ein, "ich bin keiner, der da mit dem Finger auf andere zeigt, denn ich bin dafür verantwortlich, was die Mannschaft auf dem Platz zeigt". Und das muss gegen Wiesbaden zweifellos besser werden. Ein Gegner, der viel mit langen Bällen operiert und bei gegnerischen Ballverlust in eine aggressive Pressing-Situation umschaltet. "Es wird auf ein gutes Verteidigen der zweiten Bälle und eine gute Kontersicherung ankommen", prognostiziert Kocak. Wegen Rehm-Sperre: Plädoyer für Emotionen im Sport Nicht dabei ist Wiesbaden-Trainer Rüdiger Rehm: Er ist der erste Trainer, der mit einer Gelbsperre aussetzen muss. Kocak hält von dieser Regelung nichts. "Emotionen gehören zum Sport. Es gibt emotionale und sachliche Trainer an der Seite. Ich bin kein Freund davon, die Emotionen von Personen im Sport zu begrenzen. Ich finds schade, dass der Kollege nicht mit von der Partie ist", lautet sein Plädoyer.

Franke könnte beginnen Hendrik Weydandt ist aufgrund seiner Achillissehnenprobleme kein Kandidat für die Startelf, höchstens für die Bank. Der lange verletzte Abwehrrecke Marcel Franke hingegen könnte wieder in die Startelf rücken. "Das war schon gegen Regensburg eine Überlegung, das war uns dann aber doch zu riskant", erläutert sein Trainer. Sebastian Jung ist wegen Trainingsrückstand und seiner Verletzungshistorie erstmal keine Option. Ob sich noch Transfers anbahnen, will der 39-Jährige nicht ausschließen, aber "wenn nicht, ziehen wir mit diesen Jungs in die nächsten Schlachten".

Was zuversichtlich stimmt? Das Hinspiel zum Beispiel. 3:0 gewannen die Roten. Noch immer ist das der höchste Sieg der laufenden Saison. Marvin Ducksch traf doppelt und legte zudem noch das 2:0 durch Florent Muslija auf. Dieser Erfolg brach den 96-Auswärtsfluch von 30 sieglosen Spielen in der Ferne.