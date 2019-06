Slomka lobt Prib – wird "Eddy" jetzt wieder Kapitän bei Hannover 96?

Die Vertragsverlängerung von Edgar Prib bei Hannover 96 hat auch Mirko Slomka gefreut. „Das ist ein Spieler, den ich gut kenne und von dem ich weiß, was ich erwarten kann“, so der 96-Trainer.

Nachdem bekanntgegeben wurde, dass Prib für zwei weitere Jahre in Hannover bleibt, hat Slomka sofort das Handy in die Hand genommen und ihn angerufen. „Wir haben uns beide diebisch gefreut, dass wir uns sehen“, so Slomka.

Wir Prib jetzt (wieder) Kapitän bei 96?

Die beiden kennen und schätzen sich. Slomka holte Prib damals aus Fürth nach Hannover, jetzt könnte der Mittelfeldspieler ein heißer Kandidat für den Kapitänsposten bei 96 sein. „Er ist ein ganz großes Sprachrohr in der Kabine, hat eine große interne Bedeutung“, lobt Slomka den 96-Profi. Eine Entscheidung über das Amt ist aber noch nicht gefallen.