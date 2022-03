"Unbeschreibliches Gefühl": 96-Profi Gaël Ondoua debütiert für Kamerun

Tolle Nachrichten von Gaël Ondoua: Der Mittelfeldspieler von Hannover 96 ist an diesem Wochenende erstmals mit der Nationalmannschaft Kameruns unterwegs - und hat direkt sein Debüt gefeiert. Die "unzähmbaren Löwen", wie Kameruns Nationalmannschaft genannt wird, spielen aktuell um den Einzug in die WM-Endrunde. Kameruns neuer Nationaltrainer Rigobert Song hat für das Duell gegen Algerien am Freitag erstmals auch den 26-Jährigen nominiert.

"Eine Freude und Ehre"

In der 85. Spielminute kam dann der große Moment und Ondoua wurde für Jean Onana vom französischen Erstligisten Girondins Bordeaux eingewechselt. "Es war ein unbeschreibliches Gefühl, eine Freude und Ehre, das Land meiner Eltern und mein Geburtsland zu repräsentieren", wird der 96-Profi auf der Homepage der Roten zitiert.