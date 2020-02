Schluss mit Fußball: Ex-96-Profi Hugo Almeida verkündet sein Karriere-Ende

View this post on Instagram

O dia que em nós jogadores nunca desejamos que chegue, chegou. Entendo que este é o momento certo para colocar um ponto final na minha carreira como futebolista e passar a dedicar-me de uma forma exclusiva à minha recente carreira de treinador. É uma decisão tomada e ponderada em conjunto com o presidente e a direção da Académica, a quem estou grato. A partir de agora passarei a acompanhar as equipas dos sub-23 e sub-13 da Académica. Entendo que em defesa da Académica, do grupo de trabalho e do meu futuro, esta é melhor opção, a que me deixa mais feliz e a que vai ao encontro das minhas ambições. Desejo as maiores felicidades a este grupo fantástico, estarei sempre grato a todos os clubes onde passei, onde agora vou começar esta nova etapa da minha vida, um novo desafio que me vai fazer crescer como treinador e onde poderei retribuir com a minha experiência e o meu profissionalismo Por último, quero agradecer a todas as pessoas que me apoiaram ao longo da minha carreira, a todos os companheiros com quem tive o privilégio de partilhar o balneário, aos meus amigos - que sempre estiveram ao meu lado e... mais importante de tudo, à minha família. Uma família sempre presente nos bons e nos maus momentos. Foi o vosso apoio, o vosso carinho que me ajudou a construir uma carreira de que tanto me orgulho. Obrigado a todos vocês pelo carinho e respeito que sempre tiveram por mim. 💙 The day that we players never want to come has arrived. I understand that this is the right time to put an end to my career as a footballer. Thank you To all 💙💙💙