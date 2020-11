Hannover 96 macht den Profi-TÜV: Diese Spieler stehen beim Testspiel gegen den VfL Wolfsburg im Fokus

Testspiel gegen einen Bundesligisten, das ist schon etwas Besonderes für die Spieler von Hannover 96. Zumal sich die Profis daran messen müssen, ob sie überhaupt startklar sind: Sie wollen schließlich ernsthafte Aufstiegskandidaten für die 1. Liga sein. Dabei nahmen viele bisher nicht einmal in der 2. Liga Fahrt auf.

Am Samstag um 12 Uhr machen die Ersatzspieler den Profi-TÜV gegen die VW-Truppe aus Wolfsburg. Trainer Kenan Kocak fordert: „Vor allem will ich sehen, dass die Jungs dem Trainerteam Zeichen senden, die zeigen: Hey Trainer, wenn was ist, wir sind heiß.“ Sechs Spieler stehen dabei unter besonderer Beobachtung.