Hannover-Profiboss Martin Kind mit klarer Ansage: "Der HSV ist uns mehr als enteilt"

Hannover-96-Geschäftsführer Martin Kind blickt neidisch auf den Derby-Gegner Hamburger SV. „Der HSV ist uns mehr als enteilt. Wir befinden uns nicht auf Augenhöhe“, sagte Kind der Hamburger Morgenpost (Freitag) vor dem Nord-Duell in der 2. Bundesliga an diesem Samstag (13 Uhr, Sky). Über den Ausgang des Spiels meinte er jedoch: „Das muss am Sonnabend nicht den Ausschlag geben, da ist alles möglich.“