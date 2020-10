96-Profiboss Kind kritisiert UEFA: "Über Notwendigkeit von Freundschaftsspielen nachdenken"

Bereits in weniger als zwei Wochen steht für die Profifußballer die nächste Länderspielpause an. Schon beim letzten Mal gab es große Kritik daran - vor allem an den Freundschaftsspielen. Nun, da die Corona-Fallzahlen in Europa steigen, erneuerte 96-Profiboss Martin Kind die Kritik an der UEFA.