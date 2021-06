96-Boss Kind wieder Manager: "Zum Glück habe ich nicht vergessen, wie es geht"

Der neue Trainer liefert die sportliche Expertise. Jan Zimmermann sagt, welche Spieler er haben will. Kind nimmt dann den Kontakt auf und spricht mit den Beratern. Das wäre zwar der Job von Gerhard Zuber. Doch der Österreicher ist nur noch Sportchef auf Abruf und von allen wichtigen Themen ausgeschlossen.

Transfers in Zeiten von Corona – darüber könnte auch der 96-Profichef ein Buch schreiben. Martin Kind hat ja vorübergehend wieder den Job des Managers übernommen. „Zum Glück habe ich nicht vergessen, wie es geht“, sagt der 77-Jährige. „Früher habe ich fast alle Verträge verhandelt.“

Wichtigstes Thema für die Vereine in der Planung der neuen Saison sind die Corona-Folgen. Millionenverluste, Schulden, Kredite, Bürgschaften – ausnahmslos alle Klubs müssen sparen.

Das hat Konsequenzen. „Der Markt ist tot“, sagt Kind. „Es werden Spieler angeboten, aber man kriegt keine Entscheidungen und keinen Abschluss.“ Der Grund ist eben, dass alle Vereine Einnahmen brauchen, aber auch kaum Vereine Geld ausgeben können – weil sie keines haben. „Alle achten und konzentrieren sich auf ablösefreie Spieler“, erklärt Kind. „Das macht es schwer.“ Ausnahme seien nur die großen Klubs, die noch investieren könnten.

Kommt Mann, wird Zuber freigestellt

Ruhe herrscht also auch in der Verkaufsabteilung. „Wir müssen auch Spieler verkaufen“, weiß Kind. „Aber die Vereine stehen nicht gerade Schlange.“ Simon Falette und Patrick Twumasi wäre 96 bereit abzugeben. Bei Falette kümmert sich sogar der Ex-Trainer um die Suche nach Interessenten. Kenan Kocak will den Fehler mit seinem Wunschspieler ausbügeln.

Kinds Managerjob endet, wenn der neue Sportchef kommt. Marcus Mann ist als der richtige Mann ausgeguckt worden. Sobald der 37-Jährige seinen Vertrag in Hoffenheim aufgelöst hat, wird auch Zuber freigestellt.