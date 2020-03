96-Chef Martin Kind im Doppelpass: "Das ist wirtschaftlich der Tod"

An Fußball ist derzeit nicht zu denken. Sowohl der Profi- als auch der Amateurfußball steht still. Für die Profiklubs in ganz Europa hat dies weitreichende Folgen. "Es fehlen TV-Gelder, Ticketeinnahmen und Geld von Sponsoren", sagte 96-Fußballchef Martin Kind im "Doppelpass" bei Sport 1. "Kein Verein wird in der Lage sein, eine seriöse Finanzierung sicherzustellen. Das ist wirtschaftlich der Tod", führte Kind weiter aus.

Trotzdem stellt Kind klar, dass die laufende Saison sicher bis zum 30. Juni finanziert werden kann. "Wir haben das durchgerechnet", erläuterte er. In diesen Berechnungen spielen alle Szenarien eine Rolle, so auch ein Abbruch der Saison. Wie es dann bei Hannover 96 aussehen würde, ließ Kind offen. Klar sei aber, dass bis auf wenige Klubs in Deutschland die meisten Vereine in finanzielle Not geraten würden.