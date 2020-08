"Aktiv bemühen": 96-Boss Martin Kind rät Edgar Prib zu rascher Wechselentscheidung

Die Zeit wird knapp, aber Hannover 96 plant weiter, bis zum Wochenende zwei neue Spieler vorzustellen. Am Sonntag reist die Mannschaft ja für eine Woche ins Trainingslager nach Österreich. Laufwege abstimmen, Taktik kennenlernen – das ist die perfekte Möglichkeit, um die Neuen zu integrieren.

Einer von ihnen ist Edgar Prib. Der 30-Jährige steht auf der roten Liste des Trainers und soll den Verein verlassen. Pribs Vertrag läuft noch ein Jahr. Beim letzten Test am vergangenen Samstag gegen Kerkrade hat er auf eigenen Wunsch ausgesetzt, um sich nicht zu verletzen. 1860 München hat starkes Interesse an Prib und das auch bei 96 hinterlegt. Der Drittligist will ihn als Führungsspieler.

Prib scheint aber noch auf bessere Angebote zu hoffen. Mit 96 steht zudem die Abfindungsvereinbarung aus, da der neue Klub kaum Pribs ­aktuelles Gehalt zahlen kann. 96-Profichef Martin Kind empfiehlt Prib, „sich aktiv zu bemühen und zügig zu entscheiden“. Kocak wird ihn wohl nicht mit ins Trainingslager nehmen.