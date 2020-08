"Hätten ihn nicht verpflichten dürfen": 96-Boss Kind gibt Zieler keine Chance mehr

Die Profis von Hannover 96 sind zurück in der Belastung. Am Sonntag ging es zunächst noch auf die Tartanbahn für den obligatorischen Laktattest nach dem Sommerurlaub, um Fitness und Leistungslevel der Profis besser beurteilen zu können. Überraschende Gesichter waren nicht dabei, dafür gab es eine deutliche Ansage an Ron-Robert Zieler – erst nonverbal, dann von Martin Kind. Der Torwart hat keine Zukunft bei den Roten mehr. „Wenn Zieler mich fragt, empfehle ich einen Wechsel. Bei uns wird er keine Chance mehr haben“, sagt der Profiboss. Und: „Wir hätten ihn gar nicht verpflichten dürfen damals.“ Der nächste Hammer in Zielers Demontage.

Die zweite Liaison zwischen dem Torwart und der Wahlheimat ist praktisch beendet, bevor sie so richtig begonnen hat. Vor einem Jahr hatte der damalige 96-Sportdirektor Jan Schlaudraff den Torwart zurückgeholt, der einst mit 96 in Europa spielte. "Deshalb ist alles fair gelaufen" Zur Traumform von einst fand Zieler nicht zurück, das harte Urteil der neuen Entscheider: mehr als zehn Punkte habe der 31-Jährige durch Fehler verschuldet. Zieler hat noch für drei Jahre einen gültigen Vertrag (plus ein Jahr per Option), doch er wird ihn kaum erfüllen. Erklärte Nummer eins wird Rückkehrer Michael Esser (32) nach dessen Halbjahresengagement in Hoffenheim. Die Situation klingt ziemlich aussichtslos für Zieler, er ist bei 96 aussortiert – aber da lief alles ohne Probleme, findet Kind: „Der Trainer hat Zieler gleich nach der Saison gesagt, dass er nicht mehr die Nummer eins im Tor sein wird. Deshalb ist alles fair gelaufen“, berichtet der Profiboss.

Die Bilder vom Laktattest bei Hannover 96 Die Spieler von Hannover 96 absolvieren den Laktattest. ©