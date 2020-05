"Wäre ideal zum Trainieren": 96-Profichef Kind plädiert für Einheiten in der Eilenriede

Man weiß ja längst – vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. In Corona-Zeiten lässt sich für die Profifußball-Vereine feststellen: Sie sind in der Hand der DFL. Der Verband soll die 36 Erst- und Zweitligisten durch das Tief Corona navigieren. Es sind viele Abstimmungen nötig, damit keiner untergeht. „Das gemeinsame Interesse führt uns zusammen“, sagt Martin Kind, Profichef von Hannover 96. Was da heißt: „Die Saison muss auf jeden Fall zu Ende gespielt werden.“

So fehlte am Montag lange die offizielle DFL-Erlaubnis zur Hotelstornierung. Das Marriott Courtyard am Maschsee war ab Dienstag gebucht, weil das DFL-Konzept ein verpflichtendes siebentägiges Trainingslager vorsieht. Alle Mannschaften werden kaserniert und sollen keine Außenkontakte haben.

Profis bleiben vorerst zu Hause

Die Erlösung für die 96-Profis: Sie können vorerst weiter bei ihren Familien und Partnern wohnen. „Wie in den vergangenen Wochen bleiben unsere Jungs erst mal in einer Art Selbstquarantäne“, erklärt Zuber. „Sie halten sich nur für die nötigsten Wege außerhalb der eigenen vier Wände auf.“

Möglich ist jetzt sogar, dass das 96-Team vor dem ersten Spiel in Osnabrück überhaupt nicht mehr in Quarantäne muss. Zuber lobt die Mannschaft: „Unsere Spieler verhalten sich sehr diszipliniert. Das ist vorbildlich, aber auch notwendig.“ Am Montag wurden auch neue Corona-Abstriche gemacht, die Ergebnisse liegen am Dienstag vor.