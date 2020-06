TV-Gelder: 96-Chef Martin Kind für Beibehaltung des aktuellen Verteilungsschlüssels

Die DFL hat es gebacken bekommen, die TV-Rechte für 4,4 Milliarden Euro zwischen 2021 und 2025 zu verkaufen. „Das ist besser als erwartet“, meint 96-Chef Martin Kind. Aber nun stellt sich die Frage – wie wird der Kuchen verteilt? Am Mittwoch begannen im DFL-Präsidium die Gespräche darüber, die laut DFL-Chef Christian Seifert „genauso anstrengend“ werden wie der Rechtepoker. Er bat darum, sie „mit Anstand und Weitblick“ zu führen.

Eine Folge der derzeitigen Verteilung ist, dass es fast unmöglich scheint, sich als langjähriger Zweitligist mit geringen Mitteln in der Bundesliga zu etablieren. Fürth, Braunschweig, Paderborn, Ingolstadt, Darmstadt und Nürnberg stiegen spätestens im zweiten Bundesliga-Jahr wieder ab. Auch 96 traf es nach dem Aufstieg 2017 mit dem erneuten Abstieg 2019.

In der nächsten Saison wird das TV-Geld von gut 22 Millionen Euro die Hälfte des 96-Gesamthaushalts von 45 Millionen Euro ausmachen. Der Spieleretat wird von 23 auf unter 20 Millionen Euro sinken. Das große Problem sind für 96 wie für alle Vereine die ausbleibenden Einnahmen in Monaten, in denen sich die Kasse ansonsten füllt. „Normalerweise haben wir im Juli alle Dauerkarten und die Logen verkauft“, weiß Kind. „Das können wir zurzeit nicht seriös anbieten. Das entfällt zu 100 Prozent, wir machen im Juli null Umsatz.“

Dennoch werde 96 „im Juli und August alle Forderungen erfüllen. Wir haben uns entschieden, wir behalten die Krise im Griff.“ Fraglich, ob das allen Klubs gelingen wird. Der Saisonstart ist für September geplant, sogar mit einigen Fans. „Ich hoffe, dass das zumindest mit begrenzter Kapazität möglich wird“, sagt Kind. „Das wäre ein positives Signal und wird uns helfen.“