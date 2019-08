96-Profichef Kind will mit Schatzschneider reden: "Halte seine Entscheidung für diskussionswürdig"

Dieter Schatzschneider am Steuer, Martin Kind als Beifahrer in seinem eigenen Wagen – so fuhren sie jahrelang durch die Fußballrepublik. Ab sofort steigt der ehemalige Torjäger aus, er will sich keine Spiele der Zweitligaprofis mehr anschauen: „Ich habe das so entschieden und Feierabend.“

Für den 96-Chef ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. „Ich schätze ihn als kritischen und auch selbstkritischen Menschen“, sagt Kind, „ich halte seine Entscheidung für diskussionswürdig und werde mit ihm noch mal darüber sprechen.“