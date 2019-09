Interner Test bei Hannover 96: Profis gewinnen gegen die U23 mit 3:1

Für das wichtige Heimspiel am Samstag gegen Bielefeld wollte 96-Trainer Mirko Slomka noch ein paar Dinge unter Wettkampfbedigungen testen. Am Dienstagvormittag spielen die Profis Elf gegen Elf die Amateure. Hendrik Weydandt und Cedric Teuchert per Doppelpack sorgten für die Profi-Tore, Daniel Eidtner traf für die Amateure. Gespielt wurde über zwei Mal 30 Minuten.