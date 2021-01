Zweiminütiges Vergnügen: Niklas Tarnat feiert 96-Profidebüt gegen Sandhausen

In Testkicks hat er schon des Öfteren für die Profis von Hannover 96 gespielt, zuletzt gegen die Erstligisten Wolfsburg, Union Berlin und Bremen. Doch ein Einsatz in der 2. Liga ist Niklas Tarnat für die Roten bislang noch nicht vergönnt gewesen - bis Sonntag. Gegen Sandhausen kam der 22-Jährige in der 88. Minute für Kapitän Dominik Kaiser ins Spiel - und konnte den zweiten Treffer von Patrick Twumasi zum 4:0-Endstand aus nächster Nähe sehen und mitfeiern.

Ein Sprint und ein Ballkontakt stehen für den defensiven Mittelfeldspieler nunmehr in der zweithöchsten deutschen Spielklasse zu Buche, da ist natürlich noch viel Luft nach oben. Aber: Es war der vielzitierte nächste Schritt, nachdem Tarnat in dieser Saison bereits in Würzburg (im Pokal und in der Liga) sowie gegen Kiel und beim HSV ohne Einsatz im Kader gestanden hatte. Seine einzigen Pflichtspieleinsätze für 96 hatte er in der Regionalliga mit der U23 - gegen Hildesheim und Oberneuland, jeweils über die volle Distanz auf der Sechs, wobei ihm gegen den FCO sogar ein Tor gelang.