Nächster Corona-Ärger: Polizei erwischt fünf 96-Profis in einem Auto - ohne Masken

In Stadionnähe griff die Polizei am vergangenen Sonntag gleich fünf Hannover-Profis auf - in einem Auto und ohne Mundschutz. Darüber berichtete zuerst die Bild. Es geht um Miiko Albornoz (29), Josip Elez (26), Routinier Felipe (33), dazu noch die Talente Simon Stehle (18) und Sebastian Soto (19). Als sie beim Heimspiel gegen Heidenheim (2:1) am frühen Sonntagnachmittag nicht im Kader stehen, gucken sie sich das Spiel gemeinsam an - und fahren danach auch gemeinsam in einem Auto weg.