Chance für die Jugend: Bokake, Eichhorn & Co. dürfen bei den 96-Profis mittrainieren

Der Kader von Hannover 96 ist nicht allzu groß, und in der Länderspielpause wird er aktuell noch kleiner: Mit Genki Haraguchi, Sei Muroya, Franck Evina, Florent Muslija, Baka Bijol und Neuzugang Simon Falette sind sechs Spieler mit ihrer jeweiligen Nationalmannschaft unterwegs, Linton Maina musste seine Premiere in der deutschen U21 aufgrund von Rückenproblemen erneut absagen, kann also auch im Verein nicht voll trainieren.

Ein Elf-gegen-elf wäre jetzt definitiv nicht mehr möglich, also lässt Kenan Kocak diese Woche sechs junge Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum mittrainieren und diese Profiluft schnuppern. Er ist nicht der erste Trainer, der aus der Not eine Tugend macht und die einige hoffnungsvolle Talente vorspielen lässt, und wird auch nicht der letzte sein.