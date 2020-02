96-Fans protestieren gegen Martin Kind - und halten zahlreiche Banner hoch 

Während des gesamten Spiels von Hannover 96 gegen den SV Wehen Wiesbaden (2:2) waren im Fanblock der Roten Banner mit Schriftzügen zu sehen. Dabei handelte es sich um Zitate, die Profiboss Martin Kind getätigt hat. "Natürlich ist er noch am Anfang, obwohl er gesagt hat, dass er schon soweit ist", "96 ist immer noch eine Marke in Deutschland", "Das Team muss sich noch finden", "Hatten in den letzten Jahren keine Transferstrategie" oder "Er genießt unser vollstes Vertrauen", war im 96-Block zu lesen.

Die Banner beziehen sich auf eine "Protestaktion", die die Fanszene von 96 vor dem Spiel startete, um auf die aktuellen Geschehnisse im Verein aufmerksam zu machen. Dazu wurden in der Nordkurve Flugblätter verteilt, die zur Teilnahme aufriefen.

"Angesichts der derzeitigen sportlichen Lage und der katastrophalen Außendarstellung unseres Vereins, welche aus unserer Sicht ganz klar auf den ziemlich fragwürdigen Entscheidungen Martin Kinds fußen, wollen wir heute unserem Unmut mittels diverser Spruchbänder auf den Tribünen des Stadions Luft machen", heißt es auf dem Flugblatt der Fanszene.