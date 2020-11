"Prozess war wohl auswärts": Netzreaktionen zur 96-Pleite vor dem Arbeitsgericht

Die fristlose Kündigung von Jan Schlaudraff ist nicht gültig, das hat das Arbeitsgericht am Dienstag entschieden. Der Ex-Manager hatte Hannover 96 verklagt - ihm stehen rund 180.000 Euro zurückgehaltene Bezüge zu und sein ursprünglich bis Sommer 2023 gültiger Sportdirektoren-Vertrag gilt nun sogar unbefristet. Weil 96 bereits einen ganz ähnlichen Prozess gegen Schlaudraff-Nachfolger Gerhard Zuber verloren hatte, war klar: Dieses Urteil schlägt hohe Wellen!

Anzeige

Und wie hoch diese waren: In den sozialen Netzwerken wurde geteilt und kommentiert, bis die Finger glühten. Es gab zwar hier und da auch kritische Worte in Richtung Jan Schlaudraff, doch die überragende Mehrheit der Reaktionen gehört in die Kategorie Häme und Spott für 96 und Profichef Martin Kind. Ein Best of Enttäuschung, Unverständnis und Sarkasmus: