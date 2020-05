Erst Test, dann XL-Training: So diszipliniert lief der erste Quarantäne-Tag von 96

Der erste Quarantäne-Tag begann für Hannover 96 wie ein Sommermorgen im Trainingslager. Ron-Robert Zieler gönnte sich mit den Torwartkollegen eine Tasse Kaffee. Auf der Seeblickterrasse des Courtyard-Hotels genossen Edgar Prib und Jannes Horn die Aussicht auf den Maschsee. 10 Uhr morgens, Hannover-Harmonie. Der Fußballfrieden wurde um 13.30 Uhr empfindlich gestört. Der Bielefelder Exhibitionist Ernst W., „Flitzer-Ernie“ genannt, hatte das 96-Training exakt abgepasst und zog sich vor dem noch offenen Eingang zum Trainingsplatz aus.

Gruseliger Auftritt vor Geistertraining

Cheftrainer Kenan Kocak machte einen Bogen um den Striptease, Ernie posierte halb ausgezogen, dann zog der Mann die Unterhose runter – und schnell wieder hoch. Eine unhygienische Einlage an einem Tag, an dem Hygiene an erster Stelle stehen sollte.

Was vielleicht irre und witzig klingt, ist gar nicht komisch. Ernst W. wurde mehrfach verurteilt, im vergangenen Jahr zog er vor Schülern in Hannover blank. Bekannt wurde er durch Flitzeraktionen in Bundesligastadien. Nach drei Minuten war der gruselige Auftritt vor dem 96-Geistertraining vorüber, der Ordnungsdienst kam diese drei Minuten zu spät, um dazwischenzugrätschen. Kocak nahm den nackten Wahnsinn wortlos hin, bemüht, den Mann zu ignorieren.