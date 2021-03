96 in Quarantäne: "Müssen schauen, wie wir die Mannschaft jetzt beschäftigen"

Auch das Spiel am kommenden Freitag bei Holstein Kiel wird ausfallen. Neben 96 befinden sich auch die Störche nach vier positiven Coronafällen in Quarantäne , bereits das Spiel am Freitag gegen Heidenheim konnte nicht stattfinden.

Am späten Samstagabend sickerte durch, dass ein Spieler von Hannover 96 positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Nach SPORT BUZZER-Informationen handelt es sich um Genki Haraguchi. Das für Sonntag angesetzte Heimspiel gegen die Würzburger Kickers wurde umgehend abgesagt und die gesamte Mannschaft sowie das Trainerteam in eine 14-tägige Quarantäne geschickt.

Zuber: "So wenig Substanz wie möglich verlieren"

Mitten in der Saison für zwei Wochen in Quarantäne zu müssen, ist sicherlich nicht förderlich. Es geht nun für die 96-Profis darum, so fit wie möglich zu bleiben. Immerhin: Die Roten kennen die Situation bereits und wissen, worauf es ankommt. Vor ziemlich genau einem Jahr musste das komplette Team nach einem positiven Befund bei Ex-96-Profi Jannes Horn ebenfalls in Quarantäne.

"Wir müssen schauen, wie wir die Mannschaft jetzt zwei Wochen lang beschäftigen, um so wenig Substanz wie möglich zu verlieren. Ein bisschen Erfahrung haben wir ja schon", wird Sportdirektor Gerhard Zuber auf der vereinseigenen Homepage zitiert. Damals wie heute werden die Spieler mit Spinningrädern ausgestattet, um in den eigenen vier Wänden trainieren zu können.

Länderspielpause könnte helfen

Was 96 zudem zugute kommen könnte: Nach dem kommenden Spieltag steht eine Länderspielpause auf dem Programm, gespielt wird dann erst wieder am Osterwochenende. Die Roten hätten also - Stand der Dinge - immerhin noch ein paar Tage Zeit, um sich gemeinsam auf das Spiel am Ostersonntag (13.30 Uhr) gegen den Hamburger SV vorzubereiten.