Keine Spaziergänge mehr: Hannover 96 kommt in Bully-Quarantäne

Hannover 96 hat am zweiten Tag der verpflichtenden Mannschafts-Quarantäne vor dem Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück am Samstag nachjustieren müssen. Der Grund: Das in Corona-Zeiten für den Trainings- und Spielbetrieb zuständige Gesundheitsamt hat moniert, dass es auf den jeweils circa 200 Meter langen Wegen vom Courtyard-Hotel, der Unterkunft der Profis, zur HDI-Arena, in der sie sich umziehen, sowie von dort zum Trainingsplatz zu Kontakten mit Fans und anderen Personen kommen, von denen eine Infektionsgefahr ausgehen kann.