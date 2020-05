Ohne Felipe, aber mit Seeblick: So sonnig startet die Quarantäne von Hannover 96

Einen guten Start in die verpflichtende Quarantäne vor dem Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück hatten die Profis von Hannover 96. Sie genossen vor dem ersten Training am Montagmittag die Sonne und die Aussicht auf den Maschsee. Ron-Robert Zieler ließ seine Fans via Instagram an seinem Ausblick teilhaben.