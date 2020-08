34 Spieltage, 34 Fragen: Wie gut habt ihr die Saison 2019/20 von 96 noch im Kopf?

Es ist eine ereignisreiche Spielzeit 2019/20 gewesen - auch für Hannover 96. Das liegt im Rückblick insgesamt aber weniger an der Rückkehr von Mirko Slomka, dessen späterer Entlassung, der Aufholdjagd unter Kenan Kocak oder der kuriosen Personalie Gerhard Zuber.

Nein, auch die zurückliegende Bundesliga-Saison steht unter dem Eindruck der Entwicklungen in der Corona-Pandemie. Timo Hübers war der erste in Deutschland positiv auf das Virus getestete Spieler, es folgten etliche Geisterspiele - auch in der HDI-Arena.

Wir blicken mit einem Quiz noch ein letztes Mal auf die vergangene Runde zurück, lassen dabei Corona fasst komplett aus dem Spiel und sind gespannt, wie gut Euer Erinnerungsvermögen ist...