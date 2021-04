Bundesliga-"Bestwert" futsch: Schalke 04 nimmt 96 "ewige Rote Laterne" ab

Seit Dienstagabend steht der Abstieg fest: Zum vierten Mal nach 1981, 1983 und 1988 muss der FC Schalke 04 den bitteren Gang in die 2. Bundesliga antreten. Überraschen konnte das freilich niemanden mehr. Und noch etwas steht jetzt fest, was nicht mehr abzuwenden war: Die Königsblauen lösen Hannover 96 an der Spitze eines speziellen Rankings ab...

Eines Rankings, das man lieber nicht anführen möchte. Denn mit Abschluss des 30. Spieltags am Mittwoch werden die Knappen nunmehr 106-mal das Tabellenende der Bundesliga geziert haben. Seit dem Wochenende hat Schalke sich den Rekord bereits mit den Roten geteilt, die zuvor ganz allein die Könige der Roten Laterne (105) waren.