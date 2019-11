Raus aus der Krise: Schlaudraffs erste Bewährungsprobe bei Hannover 96

Bemerkenswert offenherzig hat Jan Schlaudraff schon vor dem 0:4 in Heidenheim die entscheidende Frage gestellt, die seine Arbeit betrifft: „Habe ich richtig gelegen bei der Auswahl der Spieler?“ Nach der Nichtleistung von Heidenheim drängt sich der Vergleich zu der 96-Mannschaft auf, die in der vergangenen Saison abgestiegen ist. Jetzt aber sollte ja alles besser, eine Mannschaft mit Eigenschaften gefunden werden.

Schlaudraff muss sich beweisen

Jetzt steht der Ex-Profi, der sich mit der Anstellung als Assistent des Sportchefs hätte anfreunden können, vor der ersten Bewährungsprobe. Schlaudraff muss beweisen, dass er das hinbekommt. Und Martin Kind muss sich fragen, ob er Schlaudraff überschätzt hat.

So bleibt die Rollenfindung schwierig im Zusammenspiel mit dem 96-Chef, auch bei der Trainerwahl. Wie viel Schlaudraff wird im neuen Trainer stecken? Dazu gehört auch die Rückfrage: Wie viel Vertrauen kann Kind schon in den Sportchef haben? Ein Standardspruch Kinds lautet: Erst in der Krise zeigt sich, ob jemand wirklich Führungsqualität hat. Das ist genau der Punkt, an dem Schlaudraff steht. Gegenüber Kind fordert der 36-Jährige mehr Mitspracherecht ein. Aber er kommt eben in der Krise auch unter Druck und wird an seiner Zusammenstellung der Mannschaft gemessen.