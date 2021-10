96-Boss Kind zur 50+1-Entscheidung beim e.V.: "Geht irgendwann vor Gericht"

Neues Futter für das Reizthema 50+1 hat die Mitgliederversammlung am Sonntag geliefert. Die Regelung, die den Einfluss von Investoren begrenzt, wurde in der Satzung des e. V. verankert und soll selbst dann noch gelten, wenn sie von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) oder vom Kartellamt gekippt werden sollte. Welche Folgen hat die Entscheidung für das Profifußball-Unternehmen (KGaA) und den Mutterverein (e. V.)?

Paul Lambertz aus Düsseldorf war 2019 bei der 96-Versammlung dabei und hat für 96 ein Gutachten erstellt. Li­zenz­neh­mer bei der DFL ist die KGaA, bei der Kind Ge­schäfts­füh­rer ist. Voraussetzung für die Lizenz ist aktuell die Einhaltung von 50+1. Fällt die Voraussetzung weg, könnte 96 eben ohne 50+1 die Lizenz erhalten. Aber: „Hannover könnte auch weiter an der 50+1-Regel festhalten“, meint Lambertz in einer ersten rechtlichen Einschätzung. Man müsse sich dann doch daran halten, ob­wohl es nicht vorgeschrieben ist.

Wie wird 50+1 bei 96 gelebt?

Die Schnittmenge zwischen Profifirma und e. V. ist die Management GmbH, die den Geschäftsführer beruft (jetzt Kind). Diese Gesellschaft ge­hört zum e. V., woraus der ein uneingeschränktes Weisungsrecht für sich reklamiert. Das negiert Kind: „Es gilt der Grundlagenvertrag, in dem klar geregelt ist, wer was darf.“ Nestler will auch kein Öl ins Feuer gießen: „Wir wollen gemeinsame Entscheidungen treffen, das lässt sich am Konsensvertrag ablesen. Entscheiden wir die Dinge gemeinsam, wird 96 erfolgreich sein.“

Wo gibt’s aktuell Streit?

Streitpunkt ist die Berufung eines neuen Geschäftsführers der Profifirma. Jeweils zwei Personen von Kapitalseite und Mutterverein müssen sich in der Management GmbH einigen. Aktuell gibt es ein Patt, deshalb hat Robert Schäfer keine ­Chance, Kind-Nachfolger zu werden. Es wird nur eine Lösung geben: Gesellschafter und e. V. müssen von vorn anfangen und gemeinsam einen neuen Kandidaten finden.