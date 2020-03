Kein Saison-Abbruch: 96-Profiboss Martin Kind begrüßt die DFL-Entscheidung

Die Deutsche Fußballliga (DFL) hat am Montagnachmittag ihre Entscheidung, wie es mit der 1. und 2. Bundesliga wegen des Corona-Virus weitergeht, mitgeteilt: Einen Saisonabbruch soll es nicht geben. Stattdessen wird vorerst bis zum 2. April pausiert. Am 30. März will man sich wieder zusammensetzen und beraten, ob die Pause vielleicht noch länger dauert.