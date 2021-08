Optionen auf rechtem Flügel: Ennali oder Dehm statt Stolze in der 96-Startelf?

Links hat Florent Muslija seinen Platz aktuell sicher, doch auf dem rechten Flügel sieht die Sache bei Sebastian Stolze etwas anders aus. Bei allem Engagement fehlt dem Neuzugang von Hannover 96 die Ballsicherheit, die etwa einen Linton Maina auszeichnet. Der jedoch kommt nach seiner Corona-Quarantäne am Samstagabend in Dresden nur für einen Kurzeinsatz in Frage.

Jan Zimmermann erklärt sich zufrieden mit Stolze, und zwar „absolut“. Dennoch hat er trotz Mainas langer Abwesenheit die freie Wahl auf dieser offensiven Position. Patrick Twumasi ist dabei eher abgeschlagen. Lawrence Ennali könnte ein Überraschungskandidat sein. Ein mutiger, junger, auch in der Defensive gut ausgebildeter 19-Jähriger, dem der Trainer in dieser Woche schon Einsätze voraussagte. Warum nicht in Dresden?