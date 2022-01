Nach Muroya-Aus: Kann Jannik Dehm jetzt dem 96-Spiel nach vorn helfen?

Es war zu befürchten gewesen. Mannschaftsarzt Hauke Mommsen musste viel Kraft aufwenden, um Sei Muroya in Rostock vom Platz zu helfen. Der Japaner probierte es, seinen linken Fuß zum Auftreten zu bewegen. Er war bei der Landung nach einem Zweikampf umgeknickt. Nun schien Muroya sein Gelenk nicht einmal ansteuern zu können. Der Fuß hing unkontrolliert herunter. Das war Freitagabend in der dritten Spielminute gewesen. Übers Wochenende gewann der Knöchel an Farbe und Volumen. Das dicke Ende ergab sich am Montag nach der MRT-Untersuchung.

Muroya erlitt einen Außenbandriss, 96 meldete den Ausfall von „einigen Wochen“. Es könnten Monate daraus werden, sogar das Saison-Aus droht. „Der Ausfall von Sei ist sehr bitter“, weiß 96-Trainer Christoph Dabrowski. Generell rechnen Mediziner mit einer Pause von zwei Monaten. Wenn die Faustregel zutrifft, bräuchte der Spieler noch einmal so lange, um nach der Reha spielen zu können. Muroya befände sich dann schon im Mai.