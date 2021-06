Neuen Verein gefunden: Ex-96er Julian Korb unterschreibt beim Ligarivalen Kiel

Der Rechtsfuß war zur Saison 2017/18 aus Mönchengladbach, wo er sogar schon in der Champions League zum Einsatz gekommen ist, nach Hannover gewechselt. Bei 96 war er in der Bundesliga zunächst Stammspieler, in der Abstiegssaison indes nicht mehr. 2019/20 beackerte er dann wieder regelmäßiger seine Seite.

"Wir freuen uns, dass wir mit Julian Korb einen erfahrenen und hochmotivierten Spieler für uns gewinnen konnten, der all das verkörpert, was einen Rechtsverteidiger ausmacht", sagt Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport der Kieler. "Somit haben wir hier die Vakanz zur Doppelbesetzung auf dieser Position geschlossen."

Nach Lage der Dinge kämpft Korb mit Phil Neumann um den Platz in der Startelf der erneut in der Relegation am Sprung in die Bundesliga gescheiterten Störche. Jannik Dehm, der in der abgelaufenen Spielzeit meist hinten rechts verteidigte, verlässt den Verein mit unbekanntem Ziel - er wird unter anderem mit dem HSV in Verbindung gebracht.