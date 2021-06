Ex-96er Korb nach wie vor vereinslos: "Habe noch einige gute Jahre in den Beinen"

In der vergangenen Saison noch Stammkraft, in der gerade abgelaufenen nur noch Zuschauer - und noch immer vereinslos: Für Julian Korb ist es nach dem Ende seiner Zeit bei Hannover 96 überhaupt nicht gut gelaufen. Vor knapp einem Jahr wurde sein auslaufender Vertrag bei den Roten nicht verlängert. Dass der Rechtsverteidiger nach wie vor keinen neuen Arbeitgeber gefunden hat, erstaune auch ehemalige Mitspieler: "Sie wundern sich, dass ich bei meiner Vita auf Vereinssuche bin", sagt der 29-Jährige im Gespräch mit transfermarkt.de.

Ihn selbst natürlich auch. Er sei davon überzeugt gewesen, "mit einem neuen Klub in die nächste Saison zu starten", schließlich habe er "auch ein bisschen was vorzuweisen. In Hannover gehörte ich zu den Spielern mit den meisten Einsätzen in der Saison, die Leistungen waren absolut in Ordnung." Sogar Einsätze für Mönchengladbach in der Champions League stehen in seiner Vita.