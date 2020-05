Fehlt in Osnabrück: 96-Rechtsverteidiger Sebastian Jung nicht mit in Quarantäne

Ohne Sebastian Jung hat Hannover 96 am Sonntagabend ins Coutyard am Maschsee eingecheckt. Der Rechtsverteidiger tritt die verpflichtende Quarantäne vor dem Auswärtsspiel ins Osnabrück nicht an. Der 29-Jährige hat muskuläre Probleme - und bleibt bei Frau und gerade zur Welt gekommenem Sohn.