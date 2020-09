Dürfen bald 20 .000 Fans ins Stadion von Hannover 96?

Erlebt Deutschland bald die große Fanrückkehr in die Stadien? Die Bundesländer diskutieren einheitliche Richtlinien, die es möglich machen sollen, 30 bis 40 Prozent an Auslastung in den Sportstätten zu gewähren. Dürfen bald also bis zu 20 000 Fans die Zweitligaspiele von Hannover 96 live erleben?