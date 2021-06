HDI-Arena von Hannover 96 leuchtet am Mittwoch in Regenbogenfarben

Viele Städte und Fußballvereine wollen ein strahlendes Zeichen für Toleranz und Vielfalt setzen. Nachdem die UEFA untersagt hat, das Stadion in München während des EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben leuchten zu lassen, wird die HDI-Arena in Hannover am Mittwochabend in Regenbogen-Farben strahlen. Dies bestätigte Hannover 96 am Dienstagnachmittag. „Regenbogenfarben für Weltoffenheit und Toleranz“, heißt es in einer Mittelung des Vereins.

Neben Hannover haben sich mehrere Städte in Deutschland als Zeichen des Protestes gegen die ungarische Gesetzgebung entschieden. Zuvor wurde ein Antrag des Münchner Stadtrats von der UEFA abgelehnt, das Münchner Stadion als Austragungsort der Partie gegen Ungarn in Regenbogen-Farben als Signal für Vielfalt und selbstbestimmte Lebensformen sexueller Orientierung zu beleuchten.