Kein Zuschauermagnet: 96 rechnet beim Heimauftakt mit nur 28.000 Zuschauern

Beim Heimauftakt bleiben in der Arena am Maschsee viele Plätze leer. Für das Spiel gegen den SSV Jahn Regensburg hat Hannover 96 bislang nur 26.000 Karten verkauft. Offiziell rechnet der Klub mit 28.000 Zuschauern.

Das 96-Stadion am Maschsee wurde 1954 eröffnet – und seither mehrfach umgebaut. ©

Dennoch bedeuten die Zahlen, dass beinahe jeder zweite Platz im weiten Rund frei bleibt – und das, obwohl am Samstag das erste Heimspiel der Saison auf dem Programm steht, das darüber hinaus zur besten Bundesliga-Zeit um 15.30 Uhr, bei gutem Wetter und dem Maschseefest in unmittelbarer Nähe ausgetragen wird. Eigentlich also jede Menge Anreize, die die Anhänger ins Stadion ziehen müssten.

96-Trainer Slomka wünscht sich mehr Zuschauer

Trainer Mirko Slomka wünscht sich dementsprechend auch ein wenig mehr Zuschauerzuspruch. „Ich würde mir schon wünschen, dass 30.000 Besucher uns unterstützen“, so der Coach auf der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spiel. „Wir brauchen gute Atmosphäre, wir brauchen Stimmung, wir müssen in einem Spiel auch mal schlechte Phasen überstehen.“

Die Mannschaft soll jedenfalls gewissermaßen in Vorleistung gehen: „Wir wollen alles dafür tun, dass alle dann mit drei Punkten im Rucksack aufs Maschseefest gehen können.“