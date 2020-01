96-Meinung: Es wurde nicht besser, eher immer schlechter

Über die (Un-)Anstoßzeit um 20.30 Uhr in Regensburg kann man eigentlich nicht streiten. Dass es so kalt und weiß wurde im bayerischen Winter, kann natürlich die DFL nicht ahnen. 96 hat auch einfach kein Gespür mehr für Schnee. Kommt ja auch selten vor, gegen Hoffenheim gewann 96 mal im Gestöber, gegen Leverkusen verlor 96 mal mit dem Fast-Tor von Genki Haraguchi. Wie lässt sich nun der verschneite Jahresauftakt in Regensburg bewerten?