Mehr Offensive gegen Jahn: Wer bildet die Doppelspitze gegen Regensburg?

Der Auftakt in Stuttgart war wie Bundesliga – große Gegner, großes Stadion. Ein Spiel zweier Mannschaften, die sich traditionell in der Premiumklasse sehen. Entsprechend gelassen fielen die meisten Reaktionen nach dem 1:2 aus. Tenor: Da kann man verlieren.

Aber am Samstag kommt 96 endgültig in der 2. Liga an. Auch wenn die Anstoßzeit um 15.30 Uhr noch mal an die Bundesliga erinnert – der Gegner ist aus einer unteren Schublade. Jahn Regensburg, ein Verein, von dem mancher Fan bis zum Abstieg vermutlich nicht mal gewusst hat, dass es den überhaupt gibt.

Aber auch die Analyse des eigenen Spiels hat Konsequenzen – 96 soll torgefährlicher werden. Die Null vorn soll fallen – allein auf Hendrik Weydandt will er vorn nicht mehr setzen, ein zweiter Strafraumstürmer soll hinzukommen. Im Trainingsspiel probierte Slomka am Mittwoch zwei Doppelspitzen aus – auf der einen Seite Marvin Ducksch und Jonathas, auf der anderen Weydandt und Sebastian Soto.

Für 10 Millionen Euro ist Jonathas als Torgarant eingekauft worden, jeweils zweistellig sollte er pro Saison treffen. Nach zwei Jahren steht er insgesamt bei sechs Treffern.

Jonathas "einer für den Kader"

Jetzt trainiert Jonathas mal wieder mit. „Wenn er fit ist, ist er einer für den Kader“, kündigt Slomka an. „Warum auch nicht, er ist ja unser Spieler.“ Slomka: „Ich denke, dass er lieber spielt, als zuzugucken.“ In der Startelf wird der Brasilianer aber nicht stehen.

Ducksch, in Stuttgart nur Joker, also rein in die Startelf – und Genki Haraguchi raus? Gestern gelang dem Japaner im Übungsspielchen ein Traumtor. „Manchmal blitzt es auf“, meint Slomka und fragte sich sogleich, „was ist denn mit dem jetzt los? Aber in der Defensive war er wieder einen Tick zu spät, das ist Genki, so ist er.“