Riesenslalom vor Werders Tor: Reinhold Daschner und sein schönster Kick für 96

Erst ließ er den herauseilenden Torwart Oliver Reck aussteigen. Dann schlug er mehrere Haken um Marco Bode. Und schließlich schickte er mit seinem gechippten Abschluss in den Torwinkel auch noch Dieter Eilts ins Leere. Ähnlich wie die flinken virtuellen Kicker beim 1992 erschienenen Computerspiel Sensible Soccer, denen der Ball selbst bei schnellsten Bewegungen am Fuß klebte, narrte Reinhold Daschner seine Gegenspieler von Werder Bremen am 30. September desselben Jahres. Drei Hanseaten lagen rücklings auf dem Rasen, Daschner drehte jubelnd ab. "War schon ganz gut von mir" „Das sind später alles Nationalspieler gewesen“, sagt der Torschütze heute und fügt schmunzelnd hinzu: „War schon ganz gut von mir.“ Nach dem DFB-Pokalsieg hatte Hannover 96 im Europapokal der Pokalsieger mit Titelverteidiger Werder das einzige weitere deutsche Team gezogen. „Wir hatten uns eigentlich auf Spiele in Italien oder Spanien gefreut“, sagt der 50-Jährige. Aus der Trommel purzelte aber das Los mit dem Namen des Nachbarn. Und trotzdem ist die Partie im Niedersachsenstadion Daschners schönster 96-Moment. „Auch wenn wir natürlich gern weitergekommen wären“, wie er einräumt. Stattdessen war nach der 1:3-Niederlage in Bremen und dem 2:1-Rückspielsieg direkt Schluss.

Doch Daschner – vor der Saison von den Amateuren des 1. FC Köln mit Trainer Eberhard Vogel zu 96 gewechselt – verzückte die 27.400 Zuschauer nicht nur mit seinem Slalom zum 2:1. Auch für den Ausgleich war der gebürtige Münchner verantwortlich. Sein Volleydropkick mit dem Außenrist fünf Minuten zuvor kam gar in die Auswahl zum Tor des Monats. Wechsel aus Köln wie eine Befreiung „Ich war wie befreit nach der Kölner Zeit“, sagt Daschner. Seine Jugend hatte er beim Nachwuchs des FC Bayern verbracht, „obwohl mein Vater immer ein Blauer war“, wie Daschner erzählt. Unter Jupp Heynckes hatte er dort schon mit den Profis trainiert, ehe ihn der Ruf eines Kollegen nach Köln führte. Warm wurde er mit dem Rheinland eher nicht. In Hannover hingegen war der Neuzugang im Herbst 1992 der Mann der Stunde. Auf seiner Lieblingsposition im offensiven Mittelfeld traf er außer gegen die Bremer auch in der 2. Liga des Öfteren, erzielte zudem den entscheidenden Treffer im DFB-Pokalspiel bei Bayer Uerdingen. Was ihm noch für den Abend desselben Tages eine Einladung ins Aktuelle Sportstudio bescherte.

Jubel und Trauer: In seiner Zeit bei Hannover 96 erlebt Reinhold Daschner (links, 1994/95 gegen den SV Meppen) beides. Er darf über zahlreiche Tore und Siege jubeln ... © imago images/Rust

Für einen Zweitligaprofi damals wie heute eine Seltenheit. „Zwei Squashspieler waren abgesprungen, deshalb kam ihnen das mit mir wohl ganz gelegen“, erklärt Daschner bescheiden. Der neben dem Platz eher schüchterne 22-Jährige fand sich nach einer halsbrecherischen Anreise mit dem ZDF-Chauffeur („der ist gefahren wie ein Irrer“) plötzlich neben Moderator Dieter Kürten in einer Livesendung wieder. "Da hat sich der Abstieg irgendwie angekündigt" Doch solche Highlights waren rar in Daschners von Zweitligatristesse geprägten Hannover-Zeit. 1996 verließ er den Klub in Richtung LR Ahlen. „Nach dem Abstieg aus der 2. Liga wusste keiner, wie es weitergeht oder ob sich 96 sogar auflöst“, sagt Daschner, der gern geblieben wäre. „Aber es gab keinen Vorstand, mit dem man hätte reden können.“ Also sprach er im Münsterland vor – und sagte zu, obwohl die 96-Jahre „die schönsten meiner Karriere waren. Das bleibt immer in meinem Herzen.“ Mit seinen 96-Mitspielern Mario Block und Michael Koch, die wie er in Daven­stedt wohnten, verstand er sich prima. Überhaupt: „Wir hatten eine richtig geile Truppe“, sagt Daschner. Sergej Barbarez, Martin Groth und Axel Sundermann, um nur einige Beispiele zu nennen. Aber im Verein sei zu viel Unruhe gewesen: „Da hat sich der Abstieg irgendwo angekündigt.“

... muss sich am Ende seiner 96-Zeit aber auch als Absteiger von seinen Fans verabschieden. © imago images/Rust